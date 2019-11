Cucina, il Perlasca perde sfida con l’Alberti di Sondrio

(red.) Si è tenuta ieri, giovedì 21 novembre, a Idro (nella sede dell’IIS Perlascia) la finalissima del Concorso Agroalimentare-Caseario che ha visto confrontarsi la squadra dell’IIS Perlasca di Idro (Bs) – vincitore dell’ultima edizione del Concorso Agroalimentare promosso dal Settore Agroalimentare-Caseario di AIB – e la squadra dell’IIS Alberti di Bormio (So) – vincitore dell’analoga iniziativa promosso dalla Categoria Merceologica Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio.

Ad aggiudicarsi il podio sono stati gli alunni dell’Istituto Alberti di Bormio. Di pochi punti il distacco fra i due gruppi di studenti che, per un’ultima prova ai fornelli, si sono confrontati mettendo in campo le abilità tecniche necessarie in cucina, e quelle relative all’accoglienza in sala, per proporre un menù composto dai diversi piatti indicati dal bando di gara e giudicati poi dalla Giuria composta da tecnici, imprenditori del settore e dai rappresentanti delle due Associazioni promotrici.