Era scomparso a luglio, ritrovato senza vita

(red.) Le previsioni più terribili si sono trasformate in realtà. Nella mattinata di questa domenica 4 ottobre in un campo a Barco di Gussago è stato trovato il corpo senza vita del 51enne Giuseppe Antonelli, l’imbianchino di Gussago del quale si erano perse le tracce il 28 luglio scorso, dopo che si era allontanato dall’ospedale di Sant’Anna in città dove era stato ricoverato al pronto soccorso per una banale caduta accidentale.

La scomparsa dell’uomo era stata denunciata dai famigliari il 5 agosto e pare che poco più tardi l’imbianchino sia stato avvistato nella zona di Sant’Anna, ma il 10 del mese, dopo alcuni giorni senza risultati, le ricerche dell’uomo erano state sospese.

A trovare i poveri resti è stato il cane di un cacciatore, che si trovava al confine tra il territorio comunale di Gussago e la Mandolossa.