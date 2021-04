Epis (Lega): “Improrogabile la costruzione di un nuovo padiglione a Verziano”

(red.) “Sono anni che aspettiamo la costruzione di un padiglione aggiuntivo presso la Casa di reclusione di Verziano, che si trova sempre a Brescia, che accoglierebbe, parte dei detenuti oggi ospitati nella Casa circondariale di Canton Mombello.” Così Federica Epis, consigliere regionale della Lega, nella mozione presentata oggi in Regione Lombardia.

“Chiediamo alla Giunta di sollecitare il Governo a dare attuazione a quanto già previsto nel Piano Nazionale Carceri del 2016 ed eventualmente di individuare delle risorse regionali a tale scopo.” Federica Epis da così seguito alle numerose istanze dei sindacati della Polizia Penitenziaria che sollecitano una soluzione al sovraffollamento del carcere di Canton Mombello. “Numerosi incidenti violenti hanno provocato preoccupazione per il personale del carcere”, prosegue Epis. “Non è possibile che la casa circondariale Nerio Fischione resti tra le più affollate d’Italia. E dopo alcuni mesi di relativo alleggerimento seguiti al decreto Cura Italia che intendeva proprio combattere la diffusione del virus nella popolazione carceraria oggi siamo tornati ai pesantissimi livelli pre Covid.” Epis conclude ricordando come Canton Mombello ospiti 357 detenuti cioè quasi il doppio rispetto ai 186 reclusi che sono formalmente indicati come capienza accettabile per una struttura costruita più di un secolo fa. “Canton Mombello è invivibile, non ha i parametri minimi per garantire la dignità della persona. E questo non lo diciamo noi, lo denuncia da tempo il personale della Polizia penitenziaria.”