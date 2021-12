Fibra 1 presenta il suo Natale: “Da noi la casa si veste su misura”

(red.) Un Natale davvero speciale quello in programma nel negozio Fibra 1 di piazza Garibaldi 14 a Brescia. Fino alla fine dell’anno, infatti, nel grande store cittadino, è possibile trovare le più belle collezioni per la casa con sconti che possono arrivare fino al 30%. Un bel modo per salutare il 2021, dopo le promozioni di novembre. Nel mese di dicembre, inoltre, il negozio ha in programma delle aperture domenicali straordinarie i giorni 5, 8, 12 e 19. Fino al 20 dicembre, oltretutto, sono prolungati gli sconti del Mese del Sonno.

Nel periodo festivo è sempre difficile acquistare un dono che possa fare la differenza. Da Fibra 1 lo staff è sempre disponibile a trovare, insieme con la clientela, un articolo adatto con il giusto prezzo. E non si può certo dire che la scelta manchi, dato che in piazza Garibaldi è da oltre 60 anni che si lavora per soddisfare le richieste dei bresciani: tessuti, colori, soluzioni innovative e originali sono a disposizione per vestire la casa di tutte quelle persone che pensano di meritarsi un po’ di stile. E’, inoltre, disponibile una selezione di prodotti consultabile anche nello shop virtuale dell’azienda. Gli acquisti si possono fare anche su whatsapp, consultando il numero 3392011522.