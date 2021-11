Prosegue “Il mese del sonno”, il comodo autunno di Fibra 1

(red.) Scade a fine novembre “Il mese del sonno” di Fibra 1, il negozio per la casa che da oltre 60 anni si prende cura dei bresciani. Nello spazio di piazza Garibaldi, infatti, sarà possibile trovare sconti fino al 50% e grandi affari per l’acquisto di materassi, reti, guanciali, accessori anallergici e tanto altro.

Chi compra un materasso, ad esempio, non solo lo pagherà a prezzo scontato, ma riceverà in omaggio anche un guanciale a sua scelta tra quelli del negozio (tradizionale, ergonomico, con materiali diversi).

Fibra 1, che tra l’altro ha creato il brand SpazioNotte, proprio per meglio aiutare i cittadini ad orinetarsi nell’acquisto corretto, è aperto dal lunedì al sabato e invita tutti i cittadini interessati a fare un giro nella propria esposizione, per poter guardare con i propri occhi le numerose offerte, anche con finanziamenti, presenti in catalogo.

“Spazionotte Fibra1”, si legge sul sito dell’azienda “è la giusta scelta per un riposo su misura. Esperienza e alta specializzazione per consigliare i migliori prodotti per il nostro sonno. Materassi a molle indipendenti, in memory, (in lattice), le reti classiche a doghe, manuali o elettriche. Venite a scoprire anche il vasto assortimento di guanciali classici ed ergonomici per il nostro benessere e gli accessori anallergici e antiacaro come coprimaterasso, coprirete e copriguanciale”.

ORARI NEGOZIO

Lunedì: 15.00 – 19.00

Mar. – Ven.: 09.30 – 12:30 / 15.00 – 19.00

Sabato: 09.30 – 12.30 / 15.00 – 19.30







DOVE SIAMO

Piazzale Garibaldi 14

25126 — Brescia