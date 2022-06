Amministrative: partenza lenta negli 11 Comuni, poi il recupero

Brescia. Non c’è solo la scarsa affluenza al Referendum sulla giustizia a segnare una domenica in cui la disaffezione al voto torna ad essere un tema di discussione politica, ma anche gli 11 comuni bresciani in cui si dovevano scegliere i nuovi amministratori evidenzia una scarsa propensione a recarsi alle urne.

Il dato che emerge è che il partito dell’astensione è in crescita.

E’ stata una partenza al rallentatore ai seggi degli 11 Comuni bresciani in cui si rinnovano sindaco e consiglio comunale, con un recupero nelle ore serali, ma l’affluenza resta comunque inferiore alla precedente consultazione.

Unica eccezione Provaglio Valsabbia, dove, in serata, è stata superata la soglia del 40% dei votanti per la validità della consultazione con la riconferma del sindaco uscente, Massimo Mattei. Nel pomeriggio, dopo la chiusura degli scrutini per il referendum sulla giustizia, ampiamente sotto il quorum (nel bresciano ha votato il 20% degli aventi diritto), inizieranno quelli per le comunali.

Sono cinque i municipi con oltre 15mila abitanti: Desenzano, Palazzolo, Gussago e Darfo per i quali è previsto il turno di ballottaggio, ma a Palazzolo i candidati sono solamente due per cui il nome del vincitore si conoscerà appena concluso lo spoglio.

Nei comuni più piccoli, Acquafredda, Bienno, Gottolengo, Mura, Odolo, Paspardo e Provaglio Valsabbia non è previsto il ballottaggio e quindi il nome dei primi cittadini si conoscerà tra poche ore.