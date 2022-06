Election day, bresciani al voto in 11 comuni

Brescia. E il giorno dell’Election day è arrivato anche nel bresciano. Domenica 12 giugno, infatti, in 11 municipi della provincia gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed i nuovi amministratori che resteranno in carica per i prossimi cinque anni.

Nel bresciano sono 11 i comuni in cui i cittadini sono chiamati al voto, per un totale di circa 100mila elettori: dalle 7 alle 23 di domenica, con scrutinio a partire dalle 14 di lunedì, successivamente allo spoglio per il referendum sulla Giustizia, previsto nella stessa giornata. Complessivamente sono 41 le liste in campo, 28 i candidati sindaco (di cui 9 donne) e 546 gli aspiranti consiglieri comunali.

Dove si vota? Ad Acquafredda (1579 abitanti), Bienno (3598), Darfo Boario Terme (15524), Desenzano del Garda (26793), Gottolengo (5238), Gussago (16403), Mura (790), Odolo (2086) Palazzolo sull’Oglio (19472), Paspardo (646), Provaglio Valsabbia (966).

A Desenzano, Palazzolo, Gussago e Darfo, comuni sopra i 15mila abitanti è prevista la possibilità di ricorrere al ballottaggio nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza al primo turno. Il secondo turno è fissato per il 26 giugno.

C’è un altro Comune attualmente senza sindaco: si tratta di Berzo Demo, dove, dopo le dimissioni del primo cittadino Giovambattista Bernardi, indagato in una vicenda di presunti appalti “pilotati” è stato nominato un commissario che ha avocato a sè le funzioni del sindaco e della giunta.

Per il paese camuno, tuttavia, non sono previste nuove elezioni nella prossima tornata di giugno ma, probabilmente i cittadini saranno chiamati alle urne nel 2023.