Amministrative, l’affluenza alla chiusura resta bassa. Referendum lontanissimi dal quorum

Brescia. L’affluenza alle urne nei comuni del Bresciano in cui è stata rinnovata l’amministrazione è rimasta sostanzialmente più bassa rispetto alle precedenti amministrative. Male i cinque referendum sulla giustizia, nessuno dei quali ha raggiunto il quorum di affluenza indispensabile per essere considerato valido (la metà più uno degli aventi diritto al voto).

Ecco i dati degli 11 comuni della nostra provincia: se a mezzogiorno l’affluenza media era del 19,09% (in netto calo rispetto alle precedenti elezioni amministrative quando alla stessa ora era del 22,69%), e alle 19 era risalita al 40,42%, contro il 46,99% della stessa ora alle precedenti amministrative, alle 23, orario di chiusura dei seggi, la percentuale media dell’affluenza in otto comuni del Bresciano su 11 che andavano al voto è stata del 55,68%, contro il 62,98% delle precedenti amministrative. Mancano ancora all’appello i dati definitivi di Mura e Odolo.

Alle ore 23 ad Acquafredda ha votato il 58,73% degli aventi diritto, contro il 71,94% alla stessa ora delle ultime amministrative.

A Bienno alle 23 ha votato il 75,66% degli aventi diritto, nelle precedenti elezioni il 78,92%.

A Darfo Boario Terme alle 23 ha votato il 62,10%, nelle precedenti amministrative il 66,90%.

A Desenzano del Garda alle 23 ha votato il 48,44% contro il precedente 56,08%.

A Gottolengo alle 23 ha votato il 60,70% contro il precedente 66,51%.

A Gussago alle 23 ha votato il 57,06%, nelle precedenti 61,36%.

A Mura alle 19 aveva votato il 43,70%, nelle precedenti 44,21%. Non abbiamo ancora il dato delle 23.

A Odolo alle 19 il dato era fermo al 45,77 % mentre alle precedenti era al 47,86%. Non abbiamo ancora il dato delle 23.

A Palazzolo sull’Oglio alle 23 ha votato il 53,50%, alle precedenti elezioni il 65,37%.

A Paspardo, alle 23 ha votato il 72,83% contro il precedente 75,79%.

A Provaglio Val Sabbia ha votato il 65,76% contro il precedente 73,30%.

Alle ore 23 l’affluenza nella nostra provincia per i referendum è rimasta molto bassa, mediamente attorno al 20%. Nel Bresciano è andata però un po’ meglio che a livello nazionale dove l’affluenza si è attestata, punto più punto meno, attorno al 17-18%.

Nessuno dei cinque quesiti sulla giustizia sostenuti da Radicali e Lega si è neppure avvicinato al quorum indispensabile per ritenere valida la consultazione (doveva infatti votare almeno la metà più uno degli aventi diritto).