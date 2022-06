Referendum, ha votato un bresciano su cinque

Brescia. Referendum 2022, quorum non raggiunto come era ampiamente nelle attese della vigilia. Chiuse le urne nonostante le polemiche per la grottesca vicenda di Palermo, l’affluenza non è andata oltre il 19% ben lontana da quel 50% più uno necessario per validare i cinque quesiti.

A Brescia, secondo i dati (ancora parziali) del Viminale, alle 23, in provincia la percentuale è arrivata a 20,4, ovvero circa di un bresciano su 5 si è recato alle urne.

I risultati ufficiali comunque starebbero evidenziando un netto successo del Sì in tutti e cinque i referendum sulla giustizia: legge Severino, separazione delle carriere, custodia cautelare, elezione dei togati del Csm e consigli giudiziari.

Il flop dell’affluenza è stato uno smacco soprattutto per Matteo Salvini, il promotore dei cinque referendum. Il leader della Lega però ha voluto ringraziare ugualmente “i dieci milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la giustizia”.

Chiuse le urne, il dato più atteso adesso è stato subito quello dell’affluenza: non essendo stato superato il quorum del 50% dei votanti sugli oltre 46 milioni di aventi diritto, i cinque referendum non avranno validità.

Visto il non raggiungimento del quorum, i referendum saranno invalidati a prescindere dalla vittoria del Sì o del No.