Brescia non molla: con la Spal vince 2-1

(red.) Tre punti che danno speranza, nonostante tutto. Nella giornata di domenica 19 luglio il Brescia ha sconfitto la Spal per 2-1. Le Rondinelle, penultime a 24 punti, hanno condannato la formazione emiliana alla matematica retrocessione quattro giornate prima della fine del campionato. Mercoledì prossimo i biancoblu dovranno giocarsi la salvezza con il Lecce, terzultima a 29 punti. L’obiettivo è quello di raggiungere il Genoa, attualmente a 33 punti e in quartultima posizione, anche se non sarà un obiettivo facile.

Tornando alla sfida, è stata vinta dall’undici di Lopez allo scadere, grazie a una doppietta di Zmrhal. A passare in vantaggio, però, è stata la Spal con Dabo al 42esimo. Al 63esimo Zmrhal ha trovato il pareggio, grazie a un assist di Donnarumma. Al 93esimo, infine, quando tutto sembrava perduto, l’attaccante ha preso palla in area e ha regalato al Brescia un’altra piccola speranza.