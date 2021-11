Brescia non fa sconti alla Fortitudo Bologna: finisce 97-81 una partita stradominata

(red.) La Germani Brescia domina la Fortitudo Bologna del logratese Aradori con una prova di grande autorevolezza e qualità, conquistando la terza vittoria consecutiva e mostrando per l’ennesima volta quali sono le potenzialità di questa squadra quando è in forma fisica e in fiducia mentale. I padroni di casa hanno infatti controllato la gara per tutti i 40 minuti, chiudendo 97-81.

Brescia ha portato cinque giocatori in doppia cifra con Mitrou-Long sugli scudi per i 25 punti, ha dominato a rimbalzo (38-25) e per gli assist (20-8), chiudendo con una valutazione di 110, contro il 71 degli avversari.

I 59 punti a referto nella prima metà della gara, 33 dei quali solo nel secondo quarto, dimostrano quanto la Germani sia stata in vena offensiva fin dalle prime battute. I dati mostrano anche la forza della difesa: agli avversari sono stati concessi 18 punti nel primo quarto e altri 21 nel secondo, per arrivare al riposo lungo avanti di 20.

Tenendo sempre sotto controllo la seconda parte dell’incontro, i bresciani sono riusciti ad annullare i poco convinti tentativi della Fortitudo di rientrare in partita, chiudendo la gara con una tranquilla e importantissima vittoria, frutto di determinazione e concentrazione.

“In fase di presentazione avevo detto che si trattava di una partita difficile nell’approccio, perché il senso di urgenza ed emergenza della Fortitudo poteva essere extra motivazionale per loro”, ha commentato al termine coach Alessandro Magro. “a partita non mi impauriva ma mi creava difficoltà nel capire se avremmo fatto o meno il passo in avanti che mi aspettavo. E’ stata una vittoria di squadra, siamo riusciti a rimanere avanti per merito, a dare minuti a tutti i giocatori, e tutti hanno portato il mattoncino che ha contribuito alla vittoria. Ci godiamo questa grande festa, il palazzetto stasera è stato stupendo, è bello vedere un tifo sempre corretto e caldo che ti sostiene: è quello che mi sono sempre aspettato e che pensavo di trovare tornando a Brescia”.

Germani Brescia- Kigili Fortitudo Bologna 97-81 (26-18, 59-39, 77-56)

Germani Brescia: Gabriel 13 (2/3, 3/6), Moore 10 (3/5, 1/1), Mitrou-Long 25 (3/5, 6/8), Petrucelli 3 (0/1, 1/2), Della Valle 12 (2/2, 2/16), Eboua 6 (2/2 da tre), Parrillo 1, Cobbins 4 (1/1), Burns 13 (6/8, 0/1), Laquintana 7 (2/3, 1/4), Djiya, Moss 3 (0/1, 1/1). All: Magro

Fortitudo Bologna: Ashley 11 (2/6), Aradori 16 (5/9, 0/2), Mancinelli 12 (3/5, 2/4), Durham 10 (1/5, 2/5), Procida 2 (0/1, 0/1), Benzing 11 (3/5, 0/3), Manna ne, Richardson 8 (0/5, 2/4), Baldasso 3 (1/3 da tre), Groselle 8 (2/2). All: Martino

Arbitri: Mazzoni, Dori e Galasso

Note: Tiri da due: Brescia 19/29 (66%), Fortitudo Bologna 16/38 (42%); Tiri da tre: Brescia 17/33 (52%), Fortitudo Bologna 7/22 (32%); Tiri liberi: Brescia 8/15 (53%), Fortitudo Bologna 28/34 (82%); Rimbalzi: Brescia 38 (RD 30, RO 8), Fortitudo Bologna 25 (RD 15, RO 10).