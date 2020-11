Coronavirus a Brescia, nuovi 11 deceduti. Sono 126 da inizio novembre

(red.) Il bollettino quotidiano diffuso anche ieri, mercoledì 25 novembre, dalla Regione Lombardia in questo periodo di seconda ondata della pandemia da Covid-19 sta confermando i dati in continuo miglioramento. Tuttavia, ieri la nostra provincia di Brescia è stata la terza in numero di nuovi casi positivi di contagio dopo Milano e Varese. Ma purtroppo non migliora il dato delle vittime, emerso dal bollettino dell’Azienda di Tutela della Salute di Brescia.

Anche ieri – ma è ormai noto che non siano avvenute per forza di cose nell’arco di 24 ore – si sono registrate altre 11 vittime. Avevano tutte dai 72 ai 90 anni e residenti tra Brescia, Acquafredda, Desenzano, Rudiano, Verolavecchia, Gavardo, Lumezzane, Montichiari e Ome. Sono 126 i deceduti nel bresciano in 25 giorni a causa dell’aggravarsi dell’infezione.