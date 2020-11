Cala il coronavirus: in Lombardia 5.173 contagi, a Brescia 391

(red.) Migliora la situazione coronavirus in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 25 novembre scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 (erano 32.862) e 5.173 sono i nuovi positivi (erano 5.289), con un rapporto tra test e contagi pari al 12,2%.

Purtroppo i morti restano alti, 155 (140), che portano il totale dei decessi per la pandemia a quota 21.005.

Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 942 persone (+10), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 8.114 (-246).

A livello nazionale il bollettino del ministero della Sanità registra 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi e 722 morti. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia, il Piemonte (2.878), la Campania (2.815), il Veneto (2.660), l’Emilia-Romagna (2.130) e il Lazio (2.102).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.261, di cui 517 a Milano città;

Bergamo: 153;

Brescia: 391 (ieri 405);

Como: 376;

Cremona: 119;

Lecco: 149;

Lodi: 125;

Mantova: 139;

Monza e Brianza: 369;

Pavia: 307;

Sondrio: 177;

Varese: 463.