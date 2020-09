Coronavirus, 44 focolai nel bresciano. Più che nel resto della Lombardia

(red.) Di certo si è registrato un maggiore rischio di contagio da coronavirus tra quanti hanno trascorso periodi di vacanza, anche all’estero, rispetto invece ai contesti di lavoro. Questo dato è scritto nero su bianco in un report della Regione Lombardia, elaborato dalla Protezione Civile in base ai dati forniti dalle varie agenzie di tutela della salute e di cui, nel caso bresciano, dà notizia il Giornale di Brescia. Dal documento emerge come la nostra provincia sia quella che sta contando il maggiore numero di focolai – sono 44 – rispetto al resto della regione e anche se sono tutti controllati dall’Ats e nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti asintomatici.

Senza dimenticare che, come spesso accade, sono focolai, piccoli o più grandi, nati in contesti familiari. Per esempio, ci sono 12 positivi nell’ambito di un più vasto gruppo di parenti dopo che uno di loro ha detto di aver accusato i primi sintomi dopo essere stato in un parco acquatico di Montichiari, nella bassa bresciana, a fine agosto. Sono 74 le persone risultate contagiate in contesti familiari e quattro i focolai a livello lavorativo. Per quanto riguarda i secondi, si parla di 13 casi positivi del centralino dell’ospedale Civile di Brescia. Altre nove persone colleghi di lavoro e due familiari sono emersi come casi positivi, mentre si segnalano situazioni simili anche nell’ambito di una filiale di banca e di un negozio di panetteria.

Ma come detto, i maggiori casi si sono registrati tra quanti sono tornati dalle vacanze. Per esempio, si segnalano 17 persone positive che erano state in un residence a Soiano del Lago, colpiti anche alcuni giocatori del Brescia Calcio, poi tutti risultati negativi a parte Ndoj che ha violato la quarantena, una famiglia proveniente dall’Albania in auto, altri di ritorno da una passeggiata e infine tra quanti hanno trascorso le vacanze in Puglia e Sardegna e in alcuni Paesi esteri.