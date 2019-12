Gavardo, Sofia è tornata a casa dopo essersi allontanata

(red.) Si è conclusa con il lieto fine la scomparsa della 14enne Sofia Mora, residente con la madre a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano. Ieri sera, venerdì 13 dicembre, si è risolto il caso nel momento in cui la ragazzina è stata accompagnata a casa dai carabinieri della stazione di Prevalle. La giovane, come aveva denunciato la madre nel momento della sparizione, era stata portata proprio da lei alla scuola Scar di Roé Volciano lunedì 9.

Ma la 14enne, che ha un carattere difficile e che più volte ha detto segni di insofferenza, appena entrata dai cancelli era poi fuggita facendo perdere le tracce. In realtà, qualche testimone aveva detto di averla notata nelle vicinanze e così i militari hanno voluto svolgere dei sopralluoghi tra i paesi vicini. In effetti, ieri sera è stata rintracciata ai Tormini di Roè Volciano.

Era stanca per essere stata quasi una settimana fuori di casa, ma nessun problema a livello fisico. La giovane è quindi stata fatta rientrare a casa e ora per lei il tribunale dei minori potrebbe decidere di trasferirla in una comunità protetta. La 14enne è seguita dai Servizi sociali e già aveva tentato di allontanarsi.