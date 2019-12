Gavardo, 14enne scappa da scuola: non si hanno notizie

(red.) Da lunedì mattina 9 dicembre non si hanno notizie di una ragazza di 14 anni bresciana di Gavardo che ha fatto perdere le proprie tracce. La giovane Sofia Mora, iscritta al primo anno della scuola di estetista Scar di Roé Volciano, in Valsabbia, era stata accompagnata dalla madre quella mattina all’ingresso dell’istituto. Ma subito dopo la ragazzina non è entrata in classe e si è allontanata. Sono stati proprio gli insegnanti ad avvisare la famiglia del fatto che la 14enne non si fosse presentata alle lezioni.

Per questo motivo ieri, giovedì 12, la madre ha lanciato un appello attraverso i social chiedendo a chiunque dovesse vedere la giovane di avvisare le forze dell’ordine. Nel frattempo del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Salò e pare che mercoledì mattina la 14enne sia stata avvistata alla fermata dell’autobus ai Tormini.

Non c’è dubbio sul fatto che sia stato un allontanamento volontario, visto che la giovane era già scappata la scorsa settimana e poi ritrovata a Prevalle dove era ospite di un’amica. La giovane è seguita dai Servizi sociali del Comune a causa del suo comportamento in famiglia e potrebbe essere trasferita in una comunità. Sembra che alla madre avesse detto di voler andarsene da casa e così è stato. Ma ora la madre lancia un appello per cercarla.