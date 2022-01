Darfo Boario, Paola Abondio in campo con La Civica

(red.) Nella serata di venerdì 28 gennaio 2022 il gruppo della lista Civica ha formalizzato la candidatura a sindaco nelle prossime elezioni comunali di Paola Abondio, dirigente scolastica. “La candidatura”, informa una nota, “nasce da un confronto tra tutte le componenti della Civica che in modo unitario hanno scelto una figura nuova, senza precedenti esperienze politiche, ma inserita in una squadra con competenze consolidate: precedenti esperienze amministrative, capacità professionali ed imprenditoriali, orientamento al lavoro in rete in una logica di apertura ad una visione di medio lungo termine”.

“Paola Abondio, guiderà una coalizione ampia ed inclusiva ricca di giovani che ha l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del nostro territorio facendo fruttare le opportunità offerte dal PNRR”, continua il comunicato. “La Civica intende progettare in una logica che integra i diversi interventi per superare la frammentarietà che appaga sul momento, ma non porta ad un cambiamento reale e duraturo. L’onestà, la legalità e la trasparenza che sono stati i capisaldi dell’agire della lista Civica in questi anni saranno i fondamenti del programma di azione che sarà predisposto con un lavoro condiviso nelle settimane a venire”.