Pisogne, perde l’equilibrio e sbatte la testa sulle scale. Muore 61enne

(red.) Ieri mattina, lunedì 14 dicembre, un uomo di 61 anni è rimasto vittima di una tragica caduta dalle scale a Pisogne, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 10,30 quando Edoardo Laini, residente in paese, avrebbe svolto alcune commissioni nei pressi del vicino ufficio postale tra via Caduti del Lavoro e la vecchia via Valeriana. Sembra che fosse insieme al fratello mentre percorreva quella scalinata.

A un certo punto avrebbe perso l’equilibrio e avrebbe provato a tenersi al corrimano, ma è caduto sbattendo la testa contro uno degli scalini. Subito per lui sono scattati i soccorsi, tra ambulanze e anche l’elicottero. Ma ormai per lui non c’era più nulla da fare, tanto da portare i soccorritori a constatare il decesso. Dell’accaduto si sono occupati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Breno.

Probabilmente il trauma cranico è stato decisivo nel decesso. La salma dell’uomo è stata ricomposta prima nella sala mortuaria dell’ospedale di Esine e poi nella camera ardente allestita nell’abitazione di via Tovini dove viveva con la madre. Il funerale è stato indetto per domani, mercoledì 16 dicembre, alle 14,30 nella chiesa di Santa Maria in Silvis.