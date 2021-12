Anche a Gardone e Bedizzole mascherine all’aperto

(red.) Anche nei comuni bresciani di Gardone Riviera e di Bedizzole entra in vigore l’ordinanza che impone l’utilizzo delle mascherine all’aperto, fino al 15 gennaio.

Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino di Gardone, Andrea Cipani, si legge che tale misura è entrata in vigore da venerdì 10 dicembre e fino a sabato 15 gennaio 2022 e varrà sempre nei casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (di almeno un metro dalle persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare), ma anche nei pressi delle chiese; all’entrata e all’uscita delle funzioni religiose; in prossimità dei plessi scolastici (entrata e uscita studenti) e vicino alle fermate dei mezzi pubblici e davanti ai pubblici esercizi.

Stessa situazione a Bedizzole, dove è in vigore l’ordinanza che impone l’utilizzo dei dispostivi di protezione individuale.

Nell’ordinanza del sindaco Giovanni Cottini l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio anche quando è possibile il distanziamento e non si configurano assembramenti di persone in alcune strade (piazza Europa, piazza Vittorio Emanuele II e piazza XXV Aprile, via Colombo e via Aldo Moro, via XX Settembre e via Montegrappa, via Bontacchio e località Castello, via San Vito e viaDante Alighieri, e il tratto di viale Libertà che arriva fino all’intersezione con via IV Novembre), nei parchi pubblici e nelle zone adiacenti le scuole. Per i trasgressori sono previste sanzioni da un minimo di 400 a mille euro.