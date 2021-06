Barca a vela affonda a Tignale, recuperata senza feriti dai vigili del fuoco

(red.) Alle 21.30 circa di domenica 20 giugno, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per il recupero di un’imbarcazione parzialmente affondata a Tignale, sul lago di Garda.

In collaborazione con i colleghi di Verona, intervenuti con la loro motobarca, e i sommozzatori giunti da Milano, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del natante e al successivo traino al limitrifo porticciolo. Non si segnalano feriti.