Inchiesta “Scarface”, procura di Brescia chiede processo per indagati

(red.) La procura di Brescia ha chiuso le indagini nell’ambito dell’inchiesta “Scarface” e nelle ore precedenti a martedì 16 marzo ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati, quasi una trentina. Tutti derivanti dall’operazione che aveva portato all’arresto di 14 persone tra carcere e ai domiciliari.

Le accuse a vario titolo che vengono contestate agli indagati sono di associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e con l’aggravante per alcuni di agevolare l’attività delle associazioni mafiose.

Secondo l’accusa, a capo dell’intero sistema ci sarebbe stato l’imprenditore attivo nelle tv Francesco Mura e i reati sarebbero connessi alle vincite al Lotto. Denaro che veniva dato in contanti ai vincitori per poi ripulire quello ricavato in nero per creare società con cui emettere fatture false. E tra gli indagati, per corruzione, ci sono anche un carabiniere e un agente della Polizia stradale di Chiari.