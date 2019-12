Manerbio, anziana investita da un furgone in via Moretto: è grave

(red.) E’ ricoverata in ospedale in condizioni ritenute serie una donna di 78 anni che questa mattina, venerdì 13 dicembre, è stata investita da un furgone in via Moretto a Manerbio, nella bassa bresciana. La richiesta di soccorsi al 112 è arrivata intorno alle 8,50 e sul posto, nella via parallela alla provinciale 1 (nella foto), si sono mosse l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Montichiari.

La dinamica dell’investimento non è stata ancora chiarita ed è al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che l’anziana sia rimasta bloccata tra le ruote del mezzo. A causa delle condizioni considerate drammatiche, era stato allertato anche l’elicottero da Verona, ma il maltempo in corso non ha permesso il volo. La 78enne è stata quindi condotta in ospedale in codice rosso con un’ambulanza.