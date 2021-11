Brescia, morì annegato in piscina: a processo anche i genitori

(red.) Insieme con i bagnini sono chiamati alla sbarra, il prossimo 24 marzo, anche i genitori di Ansh Sharma, il bambino di 6 anni annegato nella piscina Lamarmora, a Brescia, il 19 luglio 2020.

Sono tutti chiamati a rispondere di omicidio colposo e omesso controllo.

In base a quanto raccolto dagli inquirenti, il bimbo, di origine indiana e che avrebbe compiuto 7 anni il giorno dopo la disgrazia, si tuffò in piscina, ma poi rimase inerte nell’acqua, senza muoversi, finchè la madre lo notò e diede l’allarme. Immediate le manovre di rianimazione che si rivelarono, però, inutili. Il bambino, come emerso dall’autopsia, era morto per annegamento. Non sarebbero state ravvisate altre concause (malattie pregresse o patologie nascoste) a determinare il decesso.