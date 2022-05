Bovaro tenta di scavalcare recinzione e resta infilzato: salvato dai pompieri

Provaglio d’Iseo. Alle ore 15.30 circa una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per soccorrere un cane di razza bovaro del bernese infilzato da uno spuntone di una recinzione a Provaglio d’Iseo. L’animale nel tentativo di scavalcare è stato perforato in prossimità della coda ed è rimasto appeso. Inizialmente soccorso da numerosi vicini di casa in attesa dell’arrivo dei pompieri da Brescia, il cane è stato in seguito liberato tagliando con una cesoia elettrica una piccola parte della recinzione. Sul posto anche medico veterinario dell’ATS e personale della Polizia locale di Provaglio d’Iseo che grazie alla scansione del chip d’identificazione dell’animale è riuscita a rintracciare la proprietaria, alla quale è stato affidato in buone condizioni.