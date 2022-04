Bordonali e Fantoni (Lega): “Il Taser anche per la Polizia Penitenziaria”

Brescia. “Ciò che è accaduto a Canton Mombello testimonia ulteriormente quanto sia necessario estendere la dotazione del taser anche agli agenti della polizia penitenziaria, a tutela della loro incolumità. Lo ha ribadito la scorsa settimana il sottosegretario Molteni e come Lega lavoreremo per ottenere questo risultato”, si legge in una nota diffusa dalla parlamentare Simona Bordonali e dalla responsabile del dipartimento Sicurezza della Lega di Brescia Michela Fantoni in seguito a quanto avvenuto nel carcere di Canton Mombello. Due agenti della Polizia Penitenziaria sono infatti finiti al Pronto Soccorso a causa di un incendio appiccato da un detenuto al materasso della cella.

“La polizia penitenziaria è sotto organico e nonostante questo svolge ogni giorno un lavoro straordinario, spesso non adeguatamente considerato. Dobbiamo quindi fare di tutto affinché gli agenti vengano tutelati, nell’interesse di tutti. Il Taser e un’arma non letale a impulsi elettrici, di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza e può rivelarsi uno strumento utile per prevenire aggressioni o fatti come quello di oggi”, concludono le due esponenti della Lega di Brescia.