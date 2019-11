(red.) Stanno indagando a tutto campo i carabinieri della compagnia di Brescia che nella notte tra mercoledì 20 e oggi, giovedì 21 novembre, sono intervenuti in via Cremona, in città, dove un gioielliere di 64 anni è stato aggredito a coltellate da un ladro. Era successo tutto intorno a mezzanotte, probabilmente durante un tentativo di rapina da parte del malvivente solitario. Ora l’inquilino ferito si trova ricoverato in ospedale dove i medici hanno accertato che un fendente gli aveva perforato un polmone.

L’uomo, che stava dormendo in camera da letto con la moglie, aveva sentito dei rumori e ha voluto controllare. Così, in una delle stanze, si è trovato di fronte il ladro che lo ha colpito durante una lite prima di fuggire da un balcone. I soccorsi sono stati tempestivi e ora, in attesa che il gioielliere possa raccontare cosa sia successo, la Scientifica sta cercando possibili tracce del bandito nell’abitazione. Si stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di cui la via è dotata.