Brescia, via Cremona: ferito a coltellate in casa dal ladro

(red.) L’allarme al 112 è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte tra mercoledì 20 e oggi, giovedì 21 novembre, da un appartamento di un palazzo al civico 48 di via Cremona a Brescia, in città. A lanciarlo è stato un residente, un gioielliere bresciano di 64 anni, che aveva appena subito delle coltellate da un malvivente. E’ quanto successo nella notte in uno dei quartieri più agiati della città. Sembra che l’inquilino si sia trovato di fronte il ladro che cercava di depredare oggetti di valore da quella casa.

E nel tentativo, riuscito, di scappare ha anche sferrato tre fendenti al proprietario. Nel frattempo il bandito solitario è scappato attraverso il balcone e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Brescia insieme all’automedica e un’ambulanza che hanno condotto il ferito in codice rosso alla Poliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.