Brescia, baby gang rapina ragazzini a Sanpolino: tutti fermati

(red.) Due giorni fa, sabato 23 maggio, il parco Levi Sandri di Sanpolino, a Brescia, è stato teatro di un’azione da parte di una baby gang nei confronti di un altro gruppo di adolescenti. E’ successo poco prima dell’ora di cena, intorno alle 19, quando alcuni ragazzini si stavano muovendo in sella alle loro biciclette. A un certo punto sono stati fermati dalla gang con qualche anno più di loro (solo uno era maggiorenne da pochi giorni). La banda ha intimato loro di scendere dalle due ruote prima di depredarle.

Le vittime, scioccate dell’accaduto, sono riuscite in qualche modo ad attivarsi nel momento in cui uno di loro ha chiamato gli agenti della Polizia Locale di Brescia. Sul posto, insieme ai mezzi della municipale, si sono mossi anche i carabinieri che nell’arco di pochi minuti hanno riconosciuto le biciclette rubate e anche i componenti della banda, tra l’altro tutti con precedenti reati contro il patrimonio.

Le due ruote sono state restituite ai proprietari, mentre i cinque componenti della gang sono stati condotti al comando di via Donegani per essere identificati. Per quattro di loro, i minorenni, è scattato l’arresto con i domiciliari, mentre l’unico maggiorenne è stato denunciato a piede libero. L’accusa per tutti, che abitano tra Gavardo, Muscoline e Villanuova sul Clisi, è di rapina in concorso.