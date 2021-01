“Morlaiter e Massari all’altare del Carmine”, giovedì 28 la conferenza

(red.) Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 17 è in programma la conferenza Giovanni Maria Morlaiter e Giorgio Massari all’altare del Carmine tenuta dalla storica dell’arte Renata Massa.

È possibile seguire l’evento in diretta collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus.

Sarà possibile ascoltare la conferenza anche in un secondo momento accedendo al canale YouTube di Civiltà Bresciana.