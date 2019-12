Millenium: tre baby convocate per le selezioni regionali

(red.) Emma Tenca, libero 2005, Beatrice Festa, libero 2005 e Anna Bendotti, pallaggiatrice 2005, sono state convocate per un allenamento in vista della formazione della Selezione Regionale Femminile che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2020. Le tre giovani leonesse, impegnate nei campionati Under 16, Under 18, Prima divisione e Serie D, sono alla loro prima esperienza in Selezione Regionale e portano a quota quattro le convocazioni lombarde per Millenium, dopo Marta Bossini, schiacciatrice 2005, convocata poche settimane fa ad un allenamento di selezione.

“Siamo molto orgogliosi per la convocazione di quattro delle nostre 2005 agli allenamenti della Selezione Regionale – dichiara Stefano Ferrari, manager del settore giovanile Millenium – Sono ragazze di talento e soprattutto entusiaste, si meritano di vivere questa bella esperienza. Una lode indiscutibile anche per i nostri allenatori che ogni giorno affrontano con passione, dedizione e professionalità il proprio ruolo”. L’allenamento, previsto per lunedì 9 Dicembre, vedrà 18 atlete, provenienti dalle province lombarde, impegnate dalle 15.30 alle 18.00 in una seduta tecnica, sotto la supervisione dei coach Matteo D’Auria e Mattia Cozzi e del manager Ferrari che saranno presenti in palestra. Sarà proprio la casa delle giovani leonesse Millenium, il Polivalente di San Polo in Via Raffaello Sanzio 208 a San Polo (Brescia), la sede dell’allenamento di selezione. E’ la prima volta che Volley Millenium ospita un allenamento di Selezioni Regionali dopo aver ospitato, la scorsa stagione, una giornata di allenamento delle Selezioni Territoriali del comitato bresciano.

Proseguono senza sosta i campionati giovanili provinciali e regionali per le giovani atlete Millenium, che si fermeranno solo per la consueta pausa delle festività natalizie, dal 23 Dicembre al 10 Gennaio. La pausa sarà solo dai campionati, infatti, il settore giovanile parteciperà ad un importante torneo di livello nazionale dal 27 al 29 Dicembre e proseguirà nel 2020 con tornei di altissimo livello a cui prenderanno parte anche le giovanili di Bergamo e Novara. Ecco il punto della situazione di Stefano Ferrari : “Innanzitutto sono molto felice di essere partecipe di un interessantissimo progetto giovanile, progetto che mette al centro la crescita delle atlete, basato su un solido disegno e realizzato con un lavoro sinergico di ottimi tecnici e dirigenti. Le nostre squadre giovanili ci stanno dando soddisfazione, non solo per i risultati di categoria, ma per la crescita che si vede da settimana a settimana. Ritmo, qualità e passione vengono percepiti sempre in tutti gli allenamenti, dalle nostre piccolissime del Mini volley alle grandi dell’Under 18. Gli interessamenti e gli apprezzamenti esterni che riceviamo dall’ambiente pallavolistico ci indicano che stiamo andando nella direzione giusta. Come in tutte le cose, i problemi non mancano, ma ritengo che accettarne l’esistenza e considerarli come stimolo per il continuo miglioramento, sia la chiave di volta per la realizzazione di un grande progetto di qualità”.