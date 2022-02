Il Brescia torna a vincere: finisce 0-1 contro il Crotone

(red.) Il Brescia vince a Crotone, approfitta della frenata leccese e aggancia i giallorossi in seconda posizione, l’Ascoli vince 2-0 in casa del Benevento, il Como 2-1 sul campo del Frosinone, prossima avversaria dei biancoblù.

Le rondinelle tornano a vincere e lo fanno nella trasferta calabrese, piazzando un risultato utile per il secondo posto in classifica, dietro la capolista Cremonese. Una vittoria che rinsalda il morale della squadra e di mister Inzaghi, dopo settimane turbolente legate all’annunciato esonero e alla successiva riconferma alla guida delle rondinelle.

Il Brescia torna a vincere che dopo tre pareggi consecutivi e lo fa con un rigore decisivo piazzato da Tramoni, concesso per il tocco di mano in area calabrese del difensore Golemic. Il giocatore del Brescia segna così il quarto centro in campionato: dal dischetto spiazza Saro e porta in vantaggio i suoi (35’).

Nella ripresa gli ospiti sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni nel finale, ma il risultato non cambia. Successo meritato del Brescia, pur sofferente in alcune fasi di gioco.

In classifica la squadra di Inzaghi sale a quota 43 punti, ad una lunghezza della capolista Cremonese. Prossima sfida, al Rigamonti, domenica, con il Frosinone.

“Questi ragazzi”, ha commentato Inzaghi, “hanno fatto la storia del Brescia. Record di vittorie in trasferta e abbiamo anche una delle migliori difese del torneo. Non partivamo con i favori del pronostico e dobbiamo mantenere equilibrio. Ringrazio i tifosi”.

Tabellino

CROTONE: Saro G., Awua T., Borello G. (dal 12′ st Marras M.), Cuomo G., Estevez N., Golemic V., Kargbo A. (dal 1′ st Mulattieri S.), Maric M., Mogos V. (dal 11′ st Calapai L.), Nedelcearu I. (dal 38′ st Adekanye B.), Nicoletti M. (dal 1′ st Sala M.). A disposizione: Festa M., Adekanye B., Calapai L., Cangiano G., Giannotti P., Marras M., Mondonico D., Mulattieri S., Sala M., Schiro T., Schnegg D., Vulic M. Allenatore: Modesto F..

BRESCIA: Joronen J., Bertagnoli M., Bisoli D., Cistana A., Huard M. (dal 1′ st Pajac M.), Karacic F. (dal 32′ st Sabelli S.), Leris M. (dal 29′ st Palacio R.), Mangraviti M., Moreo S. (dal 22′ st Bajic R.), Proia F., Tramoni M. (dal 29′ st Papetti A.). A disposizione: Andrenacci L., Perilli S., Andreoli L., Aye F., Bajic R., Jagiello F., Pajac M., Palacio R., Papetti A., Sabelli S., Van de Looi T. Allenatore: Inzaghi F..

Reti: al 35′ pt Tramoni M. (Brescia).

Ammonizioni: al 5′ pt Cistana A. (Brescia), al 20′ pt Huard M. (Brescia).