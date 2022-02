Brescia, crisi ricomposta tra Cellino ed Inzaghi

(red.) Ultima (chissà?) puntata della telenovela Brescia. Filippo Inzaghi resta al comando delle rondinelle: gli attriti con il presidente Massimo Cellino sono stati appianati ed è stata riconfermata la fiducia al mister piacentino dopo un fine settimana turbolento in cui sembrava che il rapporto di lavoro con il club biancoblù fosse al capitolo finale.

E invece no: come in ogni psicodramma che si rispetti è arrivato il colpo di scena che ha rimescolato tutto e, vuoi anche la clausola del contratto di Super Pippo che gli impedisce di essere esonerato se la squadra è nei primi otto posti della classifica, vuoi che il dialogo intercorso tra i due nella giornata di mercoledì sia stato improntato alla ricerca della soluzione migliore per tutti, Inzaghi sarà ancora a Torbole Casaglia per gli allenamenti della squadra.

E non sarebbe una pace di facciata, ma sostanziale, con l’obbiettivo di (ri)portare il Brescia in serie A (attualmente terzo, a un punto dalla promozione diretta). A fare da paciere il direttore sportivo Francesco Marroccu, che, dopo l’uscita di scena di Diego Lopez, richiamato in via Solferino per sostituire Inzaghi, ha mediato tra le parti, nel segno di una rinnovata (se non vi saranno altre sorprese) fiducia.