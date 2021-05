Flash mob davanti alla Regione contro le modifiche alla legge venatoria

(red.) Flash mob del Movimento Cinque Stelle Lombardia mattina a Palazzo Pirelli sulle modifiche ordinamentali che impattano sulla legge venatoria. Il M5S con i consiglieri Simone Verni e Massimo De Rosa, insieme con alcune sigle dell’associazionismo ambientalista, hanno chiesto di non mettere mano alla legge venatoria.

“Abbiamo ascoltato sia le voci del mondo venatorio che di quello ambientalista“, ha detto Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, “le modifiche ordinamentali proposte dal centrodestra complicano la vita dei cacciatori e peggiorano le condizioni dell’ambiente, ignorando la necessità di tutelare il benessere degli animali usati come richiami vivi”.

Nella storia della Lombardia la legge venatoria è quella più modificata dalla regione. È un vero e proprio accanimento che ha generato un pasticcio normativo più volte impugnato. Eppure si continua a modificarla e a peggiorarla. Questa volta si interviene sugli anellini degli animali, sulle riserve naturali e sui controlli con l’unico obbiettivo, via via, di deregolamentare il quadro, senza una visione d’insieme. Queste modifiche non fanno un favore ai cacciatori e apriranno il campo a nuovi contenziosi e impugnative”.