Taser alla Polizia Locale, un bando di Regione Lombardia

(red.) “Bene il bando della Regione Lombardia per finanziare la dotazione di Taser anche per le nostre Polizie Locali. Dopo il grande lavoro svolto da Matteo Salvini, ultimo ministro degli Interni a dare vera attenzione e concrete risorse al potenziamento delle Polizie Locali, siamo lieti che Regione Lombardia intervenga, dato il disinteresse dell’attuale ministro, per dare più strumenti per chi ogni giorno opera sui nostri territori, a contatto con i nostri cittadini, e garantire più sicurezza nelle nostre piazze.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Nei giorni scorsi, dopo l’aggressione a tre agenti della Locale di Brescia, anche i consiglieri leghisti in Loggia, Massimo Tacconi e Michela Fantoni avevano stigmatizzato la mancanza di questa strumentazione in dotazione della Municipale. Una richiesta analoga è stata fatta anche dal sindacato di polizia, a seguito della duplice aggressione ai danni della Polfer di Brescia durante i controlli in stazione.