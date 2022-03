Polfer aggredita in stazione, “poliziotti ancora in pericolo”

(red.) Ancora un’ aggressione, in stazione a Brescia, ai danni di tre agenti della Polfer e, a colpire, sarebbe la medesima persona che, nemmeno una settimana fa, aveva compiuto un’analoga azione violenta.

A denunciare l’episodio il Sap, il sindacato autonomo di Polizia, che, in una nota, stigmatizza l’ennesima violenza perpetrata contro gli agenti di polizia, avvenuta nella mattinata di lunedì 14 marzo.

Il segretario bresciano Paolo Faresi ha sottolineato come gli agenti che presidiano la stazione ferroviaria non siano dotati nè di spray urticante nè di taser, e si domanda, dopo il ferimento di altri tre agenti ad opera di uno straniero definito particolarmente aggressivo, “quanto dobbiamo aspettare affinché il Dipartimento della Pubblica Sicurezza prenda provvedimenti validi e sicuri per i suoi dipendenti per salvaguardarli da queste situazioni di pericolo?”.