Contagi, Fontana: “Lombardia ancora in zona gialla”

(red.) “La Lombardia resta in zona gialla anche per la settimana che comincia lunedì 7 febbraio”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come “il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per la Lombardia con tutti i parametri inferiori alla media nazionale”. Nello specifico l’incidenza positivi è 1.107 contro 1.362. L’occupazione dell’area medica è del 27,7% contro il 29,5%. Le terapie intensive sono il 12% contro il 14,8%. Rt sintomi è allo 0,64 contro lo 0,93. Rt ospedaliero è allo 0,85 contro lo 0,89.

«Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale – conclude, quindi, Fontana – ci ha permesso di arginare la quarta ondata. Ora serve una normalizzazione che consenta una ripresa della vita sociale e dell’economia».