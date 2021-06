Vaccino anti-covid, “luglio decisivo”. Richiamo per 300 mila bresciani in estate

(red.) Nella giornata, quella di oggi lunedì 7 giugno, in cui in Lombardia e nelle altre regioni “gialle” il coprifuoco si sposta un’ora in avanti, a mezzanotte (abolito invece nelle zone bianche), un altro aspetto positivo sul fronte del contagio che sta battendo in ritirata è la campagna di vaccinazione che sta accelerando sempre di più anche a livello nazionale. Tanto che nell’arco di due giorni si è arrivati a 1,2 milioni di dosi somministrate, cioé circa 600 mila in un giorno. Un ritmo che fa pensare come si possa raggiungere l’immunità di gregge entro metà settembre.

E ieri, domenica 6 giugno, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha sottolineato come luglio sarà il mese decisivo grazie al fatto di aver raggiunto più di metà della popolazione degli aventi diritto con almeno una dose e arrivare alla protezione di comunità tra settembre e ottobre. Procede anche la campagna di approvvigionamento delle dosi, visto che la prossima settimana sono previste altre 4,1 milioni, di cui 3 milioni di Pfizer, 500 mila di AstraZeneca, 400 mila di Moderna e 200 mila di Johnson&Johnson.

L’altro tema è quello ormai noto che riguarda un terzo della popolazione che sarà interessata dalla seconda dose probabilmente nel periodo tra luglio e agosto. E in questa fascia dovrebbero essere coinvolti, nella nostra provincia, circa 300 mila bresciani. Ma l’indicazione è chiara: il richiamo in vacanza può essere fatto a quanti trascorreranno periodi più lunghi, di circa tre settimane, nelle mete di villeggiatura fuori dalla propria regione di residenza. E per quanto riguarda i turisti che raggiungeranno la nostra provincia, potranno sottoporsi al richiamo nei vari hub vaccinali già presenti. Intanto, dal punto di vista del contagio in calo, la nostra provincia di Brescia ha registrato al momento un’incidenza di 27 nuovi casi ogni 100 mila abitanti.