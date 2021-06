La notte diventa più lunga: da lunedì coprifuoco a mezzanotte

(red.) Si alleggeriscono le regole anti-Covid. Da lunedì 7 giugno il coprifuoco slitta di un’ora: inizierà a mezzanotte per tutte le regioni gialle. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Valle D’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Niente coprifuoco invece per le quattro Regioni che, sempre da lunedì 7, vanno in zona bianca: sono Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo che si aggiungono a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. In questi sette territori gli spostamenti non hanno già più limiti di orario.

Il 21 giugno, comunque, il coprifuoco finirà in tutto il territorio nazionale. Al momento resta ancora vietato in tutta Italia, zona bianca o gialla che sia, solo girare senza mascherina, non rispettare il distanziamento e ballare in discoteca.

Nelle zone bianche gli accessi sono liberi, ma nelle zone gialle al ristorante, al bar o nei locali ci si può sedere in massimo in sei persone all’interno (salvo conviventi), mentre non c’è alcun limite per i tavoli all’aperto.