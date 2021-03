Manifestazione No Vax di Desenzano, multati 14 partecipanti

(red.) Gli assembramenti senza protezioni per protestare anche contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo sono costate 14 denunce agli organizzatori della manifestazione No Vax promossa domenica pomeriggio da “Lombardia dei Diritti Umani associazione OLAFA” avente come motivo”il popolo è abbandonato dalla politica, dalla Chiesa, dai giornalisti, non gli interessa della nostra salute, della nostra fame”. L’evento del 14 marzo ha coinvolto circa una trentina di persone più una ventina di curiosi che si sono riuniti a Desenzano del Garda, in piazza Matteotti.

La Questura, ritenendo preponderante il diritto costituzionalmente garantito di manifestare rispetto ad eventuali motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche ai sensi dell’art.18 Tulps non aveva vietato lo svolgimento della manifestazione, ma, data anche l’attuale situazione sanitaria emergenziale, aveva imposto delle prescrizioni tra le quali gli obblighi di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento sociale durante l’avvenimento.

Misure anti-contagio che i promotori non hanno garantito e, nonostante i numerosi avvisi, i partecipanti si sono anche più volte accalcati non rispettando le regole del distanziamento.

Per evitare ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica dell’evento, gli agenti del commissariato di Desenzano del Garda, hanno avviato oggi le 14 notifiche della contestazione prevista dall’art.1 del Dpcm del 2 marzo 2021.