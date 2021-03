Desenzano, comizio no-vax in piazza Matteotti. Molti senza mascherina

(red.) Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 marzo, si è assistito a qualche momento di tensione a Desenzano del Garda, nel bresciano, nel momento in cui nella centrale piazza Matteotti si stava svolgendo un comizio no-vax. Alla manifestazione c’erano circa quaranta persone e con la presenza di un medico come oratore, ma molti di loro non indossavano la mascherina.

Così, mentre dal presidio emergeva che, secondo il gruppo, il virus era un’invenzione, un’infermiera che si è avvicinata per contestare quelle affermazioni si è vista tossire addosso da uno dei partecipanti. Di certo la manifestazione ha incassato un coro di toni negativi anche da parte dei commercianti presenti in piazza.

E le critiche sono arrivate anche dal sindaco Guido Malinverno. Dal commissariato di Polizia hanno fatto sapere che la manifestazione era stata autorizzata, ma quelli senza mascherina sono stati identificati e saranno sanzionati.