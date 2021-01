Scuole superiori, nuovo decreto: in presenza al 50% dall’11 gennaio

(red.) Il sistema scolastico bresciano delle superiori, per voce del dirigente del dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Giuseppe Bonelli, si era detto pronto a ripartire con gli studenti in presenza e a orari scaglionati già da giovedì 7 gennaio. Ma si dovrà aspettare qualche giorno, fino a lunedì 11.

E’ quanto contenuto nel nuovo decreto legge approvato lunedì notte 4 gennaio in Consiglio dei Ministri. Quindi, dal 7 gennaio tutti gli studenti delle superiori dovranno anche fare lezione a distanza per qualche giorno. E a partire da lunedì 11 gennaio, ma con un massimo del 50%, potranno tornare in presenza a scuola.