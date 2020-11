Coronavirus, Di Stefano (Medici Bs): “Non escluso lockdown nazionale”

(red.) Non sono passate inosservate nemmeno in provincia di Brescia le dichiarazioni allarmanti del presidente nazionale della FnomCeo, l’Ordine dei Medici, Filippo Anelli che chiede un lockdown nazionale per evitare che nell’arco di un mese ci siano altre 10 mila vittime dovute al Covid-19. Una situazione paventata alla luce delle numerose strutture sanitarie al collasso o alle prese con forti criticità.

Su questo tema anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano, le cui dichiarazioni sono riprese anche dal GiornalediBrescia.it, sostiene che non sia esclusa una nuova serrata totale, ma mantenendo attive solo le attività produttive.

I dati in Lombardia mostrano che nel bresciano la situazione è meno allarmante rispetto al periodo drammatico della scorsa primavera, tuttavia anche qui ogni giorno che passa aumentano i nuovi casi positivi. E in questo frangente il presidente dell’Ordine sottolinea anche il fatto che i camici bianchi e infermieri in prima linea siano messi a dura prova.