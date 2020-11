Coronavirus, Ordine Medici: “Lockdown totale, sennò altri 10 mila morti”

(red.) Le strutture ospedaliere bresciane in un territorio per fortuna meno colpito, al momento, dalla seconda ondata della pandemia da Covid-19 si sono predisposte per attivare i posti letto per i pazienti in arrivo soprattutto dalla parte occidentale della Lombardia, in primis da Monza e Milano. Ma la situazione si sta facendo pesante in tutta Italia, a partire dai pronto soccorso intasati e dalla continua ricerca di posti letto, a fronte però di una medicina territoriale carente e che sta lasciando a desiderare. Tanto che il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli nella giornata di ieri, domenica 8 novembre, è arrivato a chiedere addirittura un lockdown totale per tutto il Paese.

Una richiesta accorata visto il numero sempre più alto di ricoveri, anche in terapia intensiva. “Considerando i dati di questa settimana come andamento-tipo e se li proiettiamo senza prevedere ulteriori incrementi – dicono dalla Fnomceo – la situazione fra un mese sarà drammatica e quindi bisogna ricorrere subito ad una chiusura totale. O blocchiamo il virus o sarà lui a bloccarci perchè i segnali ci dicono che il sistema non tiene e anche le regioni ora gialle presto si troveranno nelle stesse condizioni delle aree più colpite. Con la media attuale in un mese arriveremmo ad ulteriori 10 mila decessi“.