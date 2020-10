Nuovo dpcm, in Lombardia ordinanze restano attive. Nuova campagna

(red.) Dopo il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) che stringe ulteriormente le misure per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 e che entra in vigore oggi, lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre, la Regione Lombardia precisa che la propria ordinanza emanata pochi giorni prima del nuovo testo nazionale resta comunque attiva. Tuttavia, considerato che tutte le attività commerciali tra bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie dovranno chiudere tutti i giorni alle 18 (resta comunque attivo il servizio d’asporto e a domicilio), in Lombardia si sta valutando di anticipare il “coprifuoco” alle 21 invece delle attuali 23.

In pratica, come era emerso in fase di richiesta da parte del Comitato tecnico scientifico. In ogni caso questa eventuale misura, che prevede la limitazione a ogni spostamento, salvo che sia dovuto a motivi di estrema necessità, sarà presa nei giorni successivi a lunedì 26 ottobre. Nel frattempo, fino al 13 novembre resta operativo il coprifuoco dalle 23 alle 5, i centri commerciali chiusi nei fine settimana, tranne quei negozi che vendono beni di prima necessità, così come confermato il divieto di consumo di alcolici sul suolo pubblico e l’obbligo didattica a distanza per le scuole superiori, con la raccomandazione anche per le università.

E ieri, domenica 25 ottobre, lo stesso Pirellone ha lanciato una nuova campagna di comunicazione con cui invita i cittadini a rispettare le regole già note, tra distanziamento, igiene delle mani e uso delle mascherine. “The Covid Dilemma”, che indica il testo “Indossare la mascherina o il respiratore? La scelta è nostra” sarà diffusa attraverso ogni canale.