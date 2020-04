Botticino e Serle, scoppia un incendio (doloso) tra i boschi

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, i vigili del fuoco con gli operatori antincendio e la Protezione Civile sono stati impegnati in un intervento di spegnimento di un rogo che era divampato tra i boschi al confine tra San Gallo di Botticino e Castello di Serle, nel bresciano. Avendo trovato il punto di innesco, non c’è dubbio sul fatto che l’incendio sia stato doloso e con la sua forza, spinta anche dal vento, ha bruciato almeno quattro ettari di terreno.

Circa trenta uomini tra vigili del fuoco e Protezione Civile con l’elicottero regionale che si è rifornito di acqua da una vasca artificiale montata nel centro di Botticino hanno circoscritto e poi spento le fiamme. Ma sono state necessarie diverse ore anche per la bonifica ed evitare nuovi focolai. Sembra che il rogo sia stato innescato su un lato della strada e da dove, a causa anche della siccità, ha preso il largo.

I carabinieri forestali di Brescia stanno ora indagando per risalire al responsabile. Pochi giorni prima era stato individuato anche un cacciatore 46enne di Lumezzane al quale era sfuggito un focolaio di ripulitura sul monte Ladino. Oltre a due ettari andati in fiamme, era stato sanzionato con 400 euro per aver violato le norme anti Covid e rischia anche l’arresto di cinque anni.