Corteno Golgi, Protezione Civile e Ana tirano a lustro la Valle Dovala

Corteno Golgi. Domenica Primo maggio 2022 è stata organizzata dal gruppo di Protezione civile ANA di Corteno Golgi la giornata fiumi puliti, un’iniziativa importante e fondamentale volta alla pulizia degli alvei dei torrenti e dei corsi d’acqua sparsi su tutto il territorio. I numerosi volontari presenti all’apertura dei lavori, fissata alle ore 7, hanno ricevuto istruzioni dagli organizzatori e poi si sono recati nell’alveo del Torrente Valle Dovala, posto nell’abitato di Pisogneto, per iniziare la pulizia. Grazie al lavoro di circa 50 persone dotate di dispositivi per il taglio e la raccolta, 2 mezzi di traino e 2 cippatrici, alle 13, al momento della chiusura dei lavori, il risultato è stato veramente soddisfacente. È stato pulito e messo in sicurezza un notevole tratto di valle andando a tagliare, ammucchiare e smaltire sterpaglie e piccoli arbusti che in caso di forti piogge potrebbero creare seri problemi di sicurezza. Servirà almeno un’ulteriore giornata per concludere questo tratto di valle e la protezione civile è già all’opera per organizzarla, ma allo stato dei fatti il lavoro svolto è sicuramente ottimo ed importante.

Chiusi i lavori, come da tradizione cortenese, la protezione civile e gli Alpini di Corteno hanno offerto ai volontari un succulento piatto di Polenta e cuz. “I ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti ed in particolare ai gruppi di Protezione Civile ANA di Darfo Boario Terme, Sellero e Tresivio che hanno accolto l’invito di Corteno e donato il loro tempo e il loro lavoro. Ancora molto c’è da fare, ma ogni ora di lavoro donata alla comunità e al il territorio non può che contribuire al benessere di tutti. Chiunque volesse contribuire e iscriversi alla protezione civile entrando a far parte di questa grande famiglia può farlo contattando la Protezione Civile di Corteno Golgi all’indirizzo mail pcpcortenogolgi@gmail.com – Vi Aspettiamo!”.