Ecco i primi nati dell’anno 2022: benvenuti Gaia, Denis e Hassan

(red.) Si chiama Gaia la prima bresciana nata nel 2022: è successo all’1,38 del primo gennaio all’ospedale di Esine in Valcamonica dove alle 3 è venuto alla luce anche Denis.

Il terzo neonato più veloce della nostra provincia ha fatto capolino nel mondo alle 3,32 all’ospedale di Manerbio e si chiama Hassan. La città ha dovuto aspettare qualche ora in più: Luigi infatti è nato alle 5,06 all’Ospedale Civile di Brescia. Alle 7,06 a Gavardo è arrivato Tommaso.

A livello nazionale il record della prima nascita dell’anno 2022 è stato registrato all’ospedale San Martino di Oristano, in Sardegna, dove sette secondi dopo la mezzanotte è venuta alla luce Alba Irene, 2 chili e 730 grammi. La bambina sarebbe uscita ancora avvolta nel sacco amniotico: quindi è nata con la camicia, come si dice, un fatto considerato di buon auspicio.