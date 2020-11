Depuratore di Malonno, “ritardi e sprechi”: esposto del Codacons

(red.) Il Codacons ha depositato un esposto sul depuratore consortile di Edolo, Sonico e Malonno. “L’impianto”, si legge in una nota, “fa nuovamente parlare di sé in chiave negativa. Il progetto si è dimostrato nel tempo obsoleto ed inattuabile tanto che nel tempo si sono susseguiti eterni ritardi. Le varianti e gli adeguamenti successivi, oltre ad ampliare i già eccessivi ritardi, hanno necessitato di nuovi lavori e nuovi costi.

Alla fine dell’estate i lavori sono ripresi, lasciando presagire buone nuove per il futuro che tuttavia sono state disattese dalla nuova e repentina interruzione dovuta a nuovi interventi quali il rifacimento della strada, con l’abbandono di ogni attività”.

“Ciò costituisce un grave esempio di inefficienza sul il quale il Codacons, con un esposto, chiede che la Corte dei Conti indaghi al fine di verificare responsabilità di quello che sembra a tutti gli effetti uno spreco all’italiana”.