Beccalossi: “Su Franciacorta Concert Hall ora devono parlare i sindaci”

(red.) “Sul progetto Concert Hall non è più tempo di rimandare le decisioni. A fronte di una forte mobilitazione di comitati e cittadini schierati per il ‘no’ adesso tocca ai sindaci del territorio, alla provincia, al Consorzio Franciacorta: sciolgano la riserva e dicano chiaro e tondo cosa pensano di quest’opera, che continuo a ritenere sproporzionata e dannosa per il territorio”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, intervenendo nuovamente nel dibattito sul progetto per la realizzazione della Franciacorta Concert Hall a Erbusco.

“In passato”, prosegue Beccalossi, “abbiamo assistito a prese di posizioni nettamente contrarie da parte di comuni su opere il cui interesse pubblico era certamente superiore a quello di questa faraonica sala concerti. Non si capisce perché, a più di un anno dalla presentazione di questo progetto, peraltro privato, troppi amministratori continuino a non esprimere con chiarezza la loro posizione”.

“Con il dossier allo studio della Regione”, conclude Beccalossi, “è chiaro a tutti che il parere degli amministratori locali avrebbe un peso importante su qualunque decisione. Ai sindaci serve il coraggio che migliaia di loro concittadini hanno mostrato in questi mesi”.