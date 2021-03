Rovato, bufera sul post razzista del consigliere e “mi piace” del sindaco

(red.) “Il colore della m…”. E’ letteralmente il messaggio che lo scorso 20 marzo il consigliere comunale bresciano (in quota Lega) di Rovato Diego Vezzoli ha scritto commentando questo post pubblicato su Facebook: “Quindi i negher non si possono chiamare negher, non si possono chiamare di colore, non si possono chiamare… Mandiamoli a casa così non dobbiamo più chiamarli”.

E così scoppia la bufera in paese, alimentata dal fatto che proprio il messaggio del consigliere ha ricevuto anche un “mi piace” dal sindaco leghista Tiziano Belotti. Su questa vicenda, riportata da diverse fonti di stampa e di cui anche il Giornale di Brescia, è stata annunciata un’interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale, chiedendo eventualmente alla presidenza di prendere provvedimenti.

Tra l’altro Vezzoli non è la prima volta che si mette in mostra in modo discutibile sui social. Già il 25 aprile del 2019, quindi nella giornata dedicata alla Liberazione, si era immortalato mentre indossava una divisa della SS.